Wer im Urlaub möglichst wenig Geld ausgeben will, ist im Süden Europas meist besser aufgehoben als in deutschen Nachbarländern. Am niedrigsten ‌unter ⁠den ausgewählten europäischen Urlaubsländern war das Preisniveau für Gaststättenbesuche und Hotelaufenthalte im April in Nordmazedonien: ⁠Dort lag es um 52 Prozent unter dem in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt am ‌Montag mitteilte. Auch in Bulgarien (-47 Prozent) kosteten Restaurant- und Hoteldienstleistungen ‌nur etwa halb so viel wie ​hierzulande.