"Daraus folge auch der aktuell ausgeprägte Mietanstieg, der ebenfalls die Immobilienpreise stützt", heisst es in der Studie. Der hohe Bedarf an Wohnungen treibe die Mieten in die Höhe. "Aktuell liegen viele Neubauvorhaben auf Eis, weil sie durch die gestiegen Bau- und Finanzierungskosten unwirtschaftlich geworden sind", so die DZ Bank. "Eine Lösung für dieses Problem ist nicht in Sicht, so dass die Bedarfslücke am Wohnungsmarkt auch angesichts einer weiter wachsenden Bevölkerung eher noch grösser wird."