Nachdem die Preise in den zentral gelegenen Vierteln in den Vorjahren stärker ‌gesunken ⁠sind, stiegen sie im vergangenen Jahr wieder kräftiger als in den Aussenbezirken, wie das Kieler Institut für ⁠Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch zu seiner Analyse mitteilte. Demnach deuten die Daten auf eine Rückkehr zu den Mustern der vergangenen Immobilienboomphase von ‌2006 bis 2022 hin: In Aufwärtsphasen legen die Preise in den ‌Zentren stärker zu als in den Randbezirken.