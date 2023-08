Die Währungshüter haben im Kampf gegen den Preisschub in der 20-Länder-Gemeinschaft die Zinsen seit Sommer 2022 bereits neunmal in Folge angehoben - zuletzt Ende Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt dadurch inzwischen bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Oktober 2000. Zu ihrem weiteren Kurs nach der Sommerpause wollten sich die Euro-Wächter aber nicht festlegen. Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde gibt es die Möglichkeit einer Zinsanhebung oder einer Zinspause. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 14. September.