Der weltgrösste Elektroautobauer will im Februar und März durchschnittlich fast 20'000 Fahrzeuge pro Woche in seiner wichtigsten Fabrik produzieren, wie aus einem Planungsprotokoll hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Mit diesem Produktionsniveau würde das Werk in etwa so viel produzieren wie im September. Angekurbelt wurde die Nachfrage durch die jüngsten Preissenkungen von Tesla. Die Bestellungen seien im Januar etwa doppelt so hoch gewesen wie die Produktion, sagte Konzernchef Elon Musk vergangene Woche auf einer Telefonkonferenz. Die Auslieferungen 2023 könnten dem Firmengründer zufolge die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen erreichen, sofern es keine externen Störungen gebe.