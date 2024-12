Kurz- und mittelfristige erwarte das BWO bei einer starken Zunahme an Haushalten keine schnelle Verbesserung der Situation am Markt. Die projektierte Bautätigkeit deute auf eine ungenügende Zuwachsrate an Wohnungen hin. Der Fortschritt in der Verdichtung von Wohnraum halte kaum mit dem aktuellen Bevölkerungswachstum Schritt. Das erwartete Wohnungswachstum könne selbst bei einem tiefen Haushaltswachstum die Nachfrage nicht decken. 2022 kamen auf knapp über 500'000 angebotene Wohnungen rund 470'000 umziehende Haushalte. Im Jahr 2023 liegt die Zahl der angebotenen Wohnungen bei etwa 460'000.