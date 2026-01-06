Kern der Einigung im Immobiliengeschäft ist ein neues Vermarktungspaket namens «Flex Offer». Für eine monatliche Grundgebühr von 44 Franken sowie eine einmalige Insertionsgebühr pro Inserat - 505 Franken für Kaufobjekte und 370 Franken für Mietobjekte, jeweils ohne Mehrwertsteuer - können Inserate zeitlich unbegrenzt auf Plattformen wie Homegate oder ImmoScout24 aufgeschaltet werden. Nach Einschätzung des Preisüberwachers eröffnet das neue Modell in vielen Fällen ein deutliches Einsparpotenzial und erleichtert die Budgetplanung für Makler und private Anbieter.