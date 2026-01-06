An der Börse kam die Einigung mit dem Preisüberwacher gut an. Nachdem der Kurs seit dem Gang aufs Parkett Mitte September bis Mitte November von knapp 50 Franken auf zeitweise unter 30 Franken gefallen war, stieg er bis Dienstagmittag um über 14 Prozent und stand mit gut 42 Franken wieder näher am Ausgabepreis von 46 Franken.