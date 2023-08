Die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen in Deutschlands Top-Sieben-Städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart) stabilisierten sich insgesamt. Ausreisser nach unten ist allerdings Hamburg, wo die Preise um 3,9 Prozent zum Vorquartal gesunken sind, während Frankfurt ein moderates Minus von 0,9 Prozent verzeichnete. In Düsseldorf (+2,9 Prozent) und Berlin (+1,3 Prozent) steigen die Preise für Eigentumswohnungen bereits wieder, während sie in Köln (-0,2 Prozent) und Stuttgart (-0,4 Prozent) geringfügig nachgaben. Für München liegen noch keine aktuellen Daten vor.