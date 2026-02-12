Für Joseph Bermah Dautey ist die globale Kakaokrise ‌keine abstrakte ⁠Zahl, sondern ein täglicher Kampf ums Überleben. Der 65-jährige Bauer aus Ghana hat seine Ernte bereits vor Monaten ⁠abgeliefert, wartet aber noch immer auf sein Geld. Um über die Runden zu kommen, hat er seine Mahlzeiten auf eine pro Tag ‌reduziert. «Seit etwa drei Wochen esse ich nur noch einmal am Tag, die Dinge ‌sind sehr schwierig für mich», sagt Dautey der Nachrichtenagentur ​Reuters. Er könne weder das Schulgeld für seine Töchter bezahlen, noch notwendige Investitionen für seine Farm im Bezirk Assin Fosu tätigen. Dautey ist einer von Tausenden Bauern im zweitgrössten Kakaoproduktionsland der Welt, die unter den Folgen eines dramatischen Preisverfalls leiden.