Der konservative Politiker erklärte am Freitag, die oppositionelle Labour-Partei habe gewonnen und er habe Parteichef Keir Starmer telefonisch zum Sieg gratuliert. «Heute wird die Macht auf friedliche und geordnete Weise und mit gutem Willen auf allen Seiten übergeben. Das sollte uns allen Vertrauen in die Stabilität und die Zukunft unseres Landes geben», sagte Sunak. Den zuvor veröffentlichten Nachwahl-Umfragen zufolge hat Labour die Wahl mit einer klaren Mehrheit gewonnen. Damit dürfte Starmer das Amt des Premierministers übernehmen und 14 Jahre Regierung der Konservativen in Grossbritannien beenden.