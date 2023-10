Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sprangen die Erträge um 13 Prozent auf knapp 15,4 Milliarden US-Dollar (14,6 Mrd Euro), wie der Konkurrent von Visa und Mastercard am Freitag in New York mitteilte. Der Quartalsgewinn legte um 30 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Dollar zu. Umsatz und Gewinn übertrafen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Kurs der American-Express-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel allerdings kaum auf die Nachrichten.