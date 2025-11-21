Dem CEO der Digitalbank soll eine Gesamtentschädigung von rund 500'000 Franken in Aussicht gestellt worden sein, wie das Portal «Tippinpoint» am Freitagabend unter Berufung auf zwei unabhängige Quellen berichtete. Die Rede ist von einem Grundlohn von 300'000 Franken, plus einem an die Akquisition von Kundengeldern gebundenen Bonus. Auch andere Kaderleute hätten für die Fintech-Branche unüblich hohe Saläre erhalten, hiess es.