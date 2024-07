Die Analysten von JPMorgan oder RBC erwarten zumindest kurzfristig weiterhin eine schleppende Entwicklung des Titels, wie sie am Freitag in Kommentaren schreiben. Der Antritt des neuen CEO aber auch ein Update der Finanzmarktaufsicht Finma zu ihrer laufenden Untersuchung könnten allerdings positive Katalysatoren sein, heisst es bei RBC. Am Freitagnachmittag zeigt sich die Bär-Aktie mit einem Plus von 1,4 Prozent auf leichtem Erholungskurs.