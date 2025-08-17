Sonntags Zeitung

US-ZÖLLE I: Monika Rühl, Direktorin des Dachverbands der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse, empfiehlt in den Zoll-Verhandlungen mit den USA Fantasie. «Wir wissen nicht, was es zusätzlich braucht, damit der amerikanische Präsident (einem Deal) zustimmt», sagte sie in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». Trumps Verhalten sei schlicht nicht vorhersehbar. «Darum darf und muss man kreativ sein und Lösungen prüfen, die wir in unserem gutschweizerischen Ansatz sonst nicht vorschlagen würden.» Sie bezog dies unter anderem auch auf die Idee, dass die Lufthansa Boeing-Käufe über die Schweiz abwickeln könnte. Mehr Importe von Rindfleisch aus den USA sieht sie nicht als sinnvollen Weg, um die Handelsbilanz mit den USA ausgeglichener zu gestalten. Dazu sei die Bevölkerung der Schweiz zu klein, auch wenn jeder Einwohner hierzulande täglich ein amerikanisches Steak essen würde. (SoZ; S.12,13)