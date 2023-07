Wissen andere mehr, lautet die Kernfrage. "Mein Eindruck ist, dass dies nicht der Fall ist, sagte Oppositions-Außenpolitiker Jürgen Hardt (CDU). Es gebe keine Hinweise, dass andere Dienste etwa in Frankreich, Großbritannien und auch nicht den USA mehr wussten. Der BND will nicht über seine Kontakte sprechen. Aber auch in Regierungskreisen hieß es, man habe eigentlich keine Klagen über die Professionalität. Es sei immer so, dass sich Dienste austauschten und helfen würden, weil mal der eine, mal der andere etwas erfahre und sich eine besonders gute Quelle gesichert habe - also gingen auch deutsche Tipps an andere. Auch Kanzler Olaf Scholz betonte, dass nicht einmal der russischen Geheimdienste von dem Putsch gewusst hätten. Ähnlich sei die Erfahrung in Afghanistan gewesen, betonte der Grünen-Außenpolitiker Robin Wagener.