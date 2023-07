In einem am Mittwoch veröffentlichten Video begrüsst Prigoschin offenbar Angehörige seiner Privatarmee in Belarus. "Wir haben ehrenhaft gekämpft", heißt es in der Aufnahme in Anspielung an die Ukraine. "Sie haben sehr viel für Russland getan. Was an der Front vor sich geht, ist eine Schande, an der wir uns nicht beteiligen müssen." Möglicherweise werde man dort zurückkehren, "wenn wir uns sicher sein können, dass wir nicht gezwungen sein werden, uns zu entehren".