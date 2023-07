Patriot Media hat lange eine stark nationalistische redaktionelle Haltung eingenommen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt. Auch über die Wagner-Söldner und Prigoschin selbst lieferte Patriot Media eine positive Berichterstattung. Am Freitag hatte die russische Zeitung "Kommersant" allerdings berichtet, dass die Medienaufsicht Roskomnadsor Kanäle, die in Verbindung mit Prigoschin stehen, blockiert habe. Am Sonntag war die Behörde nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.