Bestand versus Neubau: Die Realität sieht jedoch anders aus. Ein Neubau ist oft unkomplizierter und günstiger.

Und das führt in der wohlhabenden Schweiz oft zum Abriss. Ökologisch ist das schlecht und vergrössert die Schere zwischen Arm und Reich, weil die Wohnpreise steigen. Hier braucht es Druck von den Behörden – beispielsweise mit einem Abrissverbot, das fällt, sobald Eigentümer nachweisen, dass sie nach dem Abriss mindestens doppelt so viele Menschen unterbringen wie im Bestand. Denn: Der Markt wird es nicht selbst regeln und die Folge wäre, dass ärmere Menschen aus den Zentren verdrängt werden und die soziale Durchmischung abnimmt. Mit dieser Idee meine ich nicht nur das Zentrum der Stadt Zürich, sondern auch Gemeinden in der Agglomeration oder auf dem Land.