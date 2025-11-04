Eine Entscheidung könnte bis zur Vorlage der Halbjahreszahlen im April 2026 fallen. Zuvor hatte er mitgeteilt, dass der Gewinneinbruch im Zuckergeschäft den Konzern belaste. Analysten von Barclays nannten ein «reines Primark-Geschäft» eine positive Überraschung. «Primark hat mittlerweile eine Grösse erreicht, bei der es Sinn ergibt», kommentierten die Experten. Zudem sei der Lebensmittelbereich innerhalb von ABF unterbewertet. Die Aktie lag am Mittag 3,5 Prozent im Minus.