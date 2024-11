Harold James, der Claude und Lore Kelly Professor für Europäische Studien an der Princeton University, ist Professor für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der Woodrow Wilson School und Mitarbeiter am Bendheim Center for Finance. Zu seinen Büchern gehören "The German Slump" (1986), eine Studie über die Depression in Deutschland in der Zwischenkriegszeit, und "A German Identity 1770-1990" (1989), eine Analyse des sich wandelnden Charakters der nationalen Identität in Deutschland. Weitere Werke sind "International Monetary Cooperation Since Bretton Woods" (1996) und "The End of Globalization" (2001), das in acht Sprachen erhältlich ist. Er war auch Mitverfasser einer Geschichte der Deutschen Bank (1995), die 1996 mit dem Financial Times Global Business Book Award ausgezeichnet wurde, und schrieb "The Deutsche Bank and the Nazi Economic War Against the Jews" (2001).