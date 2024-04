Die Vorschläge der Regierung sind alles andere als in Stein gemeisselt. Bis sie in Kraft treten, dürften mindestens zwei Jahre vergehen. Dazwischen stehen viele Schritte des politischen Prozesses, bei denen die UBS auf eine Verwässerung der Vorgaben hinarbeiten kann. «Die `UBS-Lobby` wird mit Hochdruck daran arbeiten, strenge Regeln zu verhindern», erklärt Kunz. Die UBS wollte sich zwar nicht zu den Reformvorschlägen äussern. Doch einer mit der Situation vertrauten Person zufolge machte sich angesichts der sanften Empfehlungen und dem Potenzial von weiteren Abschwächungen am UBS-Hauptsitz an der Bahnhofstrasse in Zürich Erleichterung breit.