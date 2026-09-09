Insgesamt will das Unternehmen mit dem Listing mehr als 1 Milliarde US-Dollar einnehmen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits vor einer Woche berichtete. Dabei stünden mehrere Börsenplätze in Europa zur Diskussion, unter anderem auch die Schweizer SIX, wie «Tippinpoint» am Mittwoch schrieb. Mit dem Geld aus dem Börsengang wolle das Unternehmen vor allem seinen hohen Schuldenberg abbauen. Die Bewertung des Unternehmens könnte bei mehr als 10 Milliarden Dollar liegen.