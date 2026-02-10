Die deutschen Privatbanken pochen auf einen Kurswechsel in der EU-Bankenregulierung, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern und milliardenschwere Investitionen zu ermöglichen. ‌Europa ‌drohe im Vergleich zu den USA und Grossbritannien regulatorisch ins Hintertreffen zu geraten, warnte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Dienstag und damit kurz vor einem Treffen von Staats- und Regierungschefs ​zur Wettbewerbsfähigkeit der EU. Die Politik müsse nun ein ‌Umfeld schaffen, damit Banken ihren Beitrag zur ‌Finanzierung von Verteidigung, Infrastruktur und der Transformation der Wirtschaft leisten könnten.