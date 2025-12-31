Die Popularität dieser Struktur ist in den vergangenen Jahren gewachsen, da Buyout-Firmen Schwierigkeiten haben, die gewünschten Bewertungen von externen Käufern oder öffentlichen Märkten zu erzielen. Stattdessen setzen sie auf die Hoffnung, durch das Festhalten an Investitionen in der Zukunft höhere Werte zu erzielen. Ein prominentes Beispiel ist das europäische Private-Equity-Unternehmen PAI Partners, das erneut einen Anteil an Froneri, einer Speiseeis-Gruppe, über ein Fortführungsvehikel veräusserte. Froneri, bekannt für Marken wie Häagen-Dazs in den USA, wurde dabei mit 15 Milliarden Euro bewertet.