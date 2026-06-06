Private-Equity-Firmen haben die Anfang des Jahrzehnts eingeworbenen Kapitalmengen nur zögerlich investiert, was zu hitzigen Diskussionen mit Investoren darüber geführt hat, ob ihnen mehr Zeit für die Suche nach Investitionsmöglichkeiten eingeräumt werden sollte.
Laut den aktuellsten Daten von PitchBook verfügten Buyout-Firmen und Manager von Private-Credit-Fonds im September über 631,8 Milliarden Dollar an ungenutztem Kapital, das zwischen 2020 und 2022 eingesammelt wurde. Einschliesslich anderer Arten von privatem Kapital, wie Venture-Capital und Immobilien, beläuft sich die Summe auf 1,28 Billionen Dollar.
Der Kapitalüberschuss zeigt, wie schwierig es war, Deals abzuschliessen, aufgrund des intensiven Wettbewerbs, der hohen Bewertungen und einer Reihe von Herausforderungen, die die 11 Billionen US-Dollar schwere Private-Equity- und Private-Credit-Branche erschüttert haben. Nach der Auflegung eines Fonds haben Manager in der Regel bis zu fünf Jahre Zeit, das Kapital anzulegen, bevor sie mit der Realisierung bestehender Investitionen beginnen.
Die Manager, auch Generalpartner genannt, können diese Investitionsfristen oft nur in Absprache mit ihren Investoren, den sogenannten Kommanditisten, verlängern. Einige glauben, dass die Gespräche schwierig werden könnten. Fondsinvestoren «werden höchstwahrscheinlich nicht grosszügig sein, was Verlängerungen angeht», sagte Andrea Auerbach, globale Leiterin für Private Equity bei der Beratungsfirma Cambridge Associates. «Es ist besser, das nicht investierte Kapital freizugeben, damit sie es dort einsetzen können, wo sie Chancen sehen.»
Vermögensverwalter fragen sich, warum Fristen verlängert werden sollten, welche Auswirkungen dies auf ihre Investitionen hat und was mit den Geldern sonst noch hätte gemacht werden können, sagte Neal Prunier, Managing Director der Institutional Limited Partners Association. Seine Aufgabe besteht unter anderem darin, die Interessen von General- und Kommanditisten in Einklang zu bringen. McKinsey sagte, das verfügbare Kapital im Private-Equity-Bereich sei so alt wie nie zuvor. Mehr als 40 Prozent dieses Kapitals waren seit zwei Jahren verfügbar – 15 Prozentpunkte mehr als der Fünfjahresdurchschnitt, so McKinsey unter Berufung auf Preqin-Daten vom Juni 2025.
Rekordbestand an liquiden Mitteln
Betrachtet man die Bestände an Private-Equity-Kapital, die vor zwei bis sieben Jahren aufgelegt wurden, so erreicht der Bestand laut PitchBook-Daten bis September einen Rekordwert von 2,5 Billionen Dollar. Die Menge an ungenutztem Private-Equity-Kapital, das fünf bis sieben Jahre alt ist, liegt nahe dem Höchststand aller Zeiten. Rund 139,4 Milliarden US-Dollar an Private-Equity-Kapital, das allein im Jahr 2021 eingesammelt wurde, hatten laut PitchBook-Daten noch keinen Abnehmer gefunden, obwohl die vertraglichen Investitionsfristen bald auslaufen.
Manager halten üblicherweise einen Teil ihres Kapitals zurück, um Marktchancen zu nutzen. Zu hohe Reserven können jedoch für Investoren, die das Geld anderweitig hätten investieren können, eine Belastung darstellen. Der S&P 500 übertraf Private Equity in den fünf Jahren bis September 2025 um etwa fünf Prozentpunkte pro Jahr, wie Daten von Hamilton Lane zeigen.
Vieles hängt davon ab, wie Investoren die potenziellen Renditen bestehender Anlagen und die Fähigkeit eines Fonds, weitere Transaktionen durchzuführen, einschätzen, sagte Paul Barron, Partner im Private-Equity-Team der Anwaltskanzlei Stephenson Harwood. Wenn sie nicht zuversichtlich sind, «steht dann alles zur Diskussion, einschliesslich Gebührenreduzierungen und letztlich der Ablehnung einer Verlängerung», sagte er.
Private Märkte haben in den letzten Monaten eine Reihe von Rückschlägen verkraften müssen, darunter die wachsende Bedrohung durch künstliche Intelligenz für Softwareunternehmen, von denen viele privat geführt oder finanziert sind. Eine Reihe von Kreditausfällen im privaten Sektor hat Bedenken hinsichtlich der Kreditvergabestandards geweckt.
Und Kleinanleger haben Gelder von Direktkreditgebern abgezogen, was die Hoffnungen dämpft, dass die Branche von einem Zufluss von Privatanlegergeldern profitieren würde. Weiterlesen: Europäisches Private Equity steht vor Herausforderungen durch knappe Kapitalreserven und schwierige Exit-Strategien. Eine zentrale Sorge ist derzeit, dass Unternehmen nicht in Versuchung geraten, sich in riskante Geschäfte zu stürzen.
«Fonds, die sich dem Ende ihrer Investitionsphase nähern und über erhebliches nicht investiertes Kapital verfügen, sehen sich oft Anreizen ausgesetzt, dieses Kapital schneller einzusetzen. Dies kann zu Investitionen geringerer Qualität und letztlich zu schwächeren Renditen für die Anleger führen», sagte Tereza Tykvová, Professorin für Private Markets und Alternative Investments an der Universität St. Gallen in der Schweiz.
Reiner Braun, Professor für Private Equity an der Technischen Universität München, sagte, Manager, die ihre Investoren bisher wie ein «gefangenes Publikum» behandelt hätten, stünden nun vor deutlich schwierigeren Gesprächen über knappe Kapitalreserven.
«Während der Boomjahre 2020/21 nutzten einige GPs ihre Marktmacht recht aggressiv: Sie verschärften die Fondsbedingungen, beschränkten die Rechte der Limited Partners und verhielten sich generell so, als ob die Asymmetrie zu ihren Gunsten ewig anhalten würde», sagte Braun. «Diese Herangehensweise rächt sich nun an ihnen.»
(Bloomberg/cash)