Vermögensverwalter fragen sich, warum Fristen verlängert werden sollten, welche Auswirkungen dies auf ihre Investitionen hat und was mit den Geldern sonst noch hätte gemacht werden können, sagte Neal Prunier, Managing Director der Institutional Limited Partners Association. Seine Aufgabe besteht unter anderem darin, die Interessen von General- und Kommanditisten in Einklang zu bringen. McKinsey sagte, das verfügbare Kapital im Private-Equity-Bereich sei so alt wie nie zuvor. Mehr als 40 Prozent dieses Kapitals waren seit zwei Jahren verfügbar – 15 Prozentpunkte mehr als der Fünfjahresdurchschnitt, so McKinsey unter Berufung auf Preqin-Daten vom Juni 2025.