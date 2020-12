Der Investment-Manager Partners Group tätigt eine hohe Investition im indischen E-Commerce-Markt. Er übernimmt für eine Summe von über 250 Millionen US-Dollar einen "bedeutenden" Aktienanteil am Unternehmen Ecom Express, einem Logistikanbieter für die indische E-Commerce-Industrie. Nach der Übernahme wird Partners Group einen gleich hohen Anteil wie der bestehende Investor Warburg Pincus halten, wie das Zuger Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Neben dem Private Equity-Unternehmen Warburg Pincus halten auch die auf Entwicklungszusammenarbeit spezialisierte britische CDC Group sowie die Ecom-Gründer Beteiligungen an dem Unternehmen.

Die 2012 gegründete Ecom erreicht mit ihren Logistikdienstleistungen über 95 Prozent der indischen Bevölkerung und wickelt täglich fast 1 Million Lieferungen ab, wie es in der Mitteilung heisst. Partners Group werde mit dem Management des Unternehmens und den bestehenden Investoren an Strategien für das Wachstum der Gesellschaft zusammenarbeiten.

(AWP)