Confluent ist ein auf Physio- und Ergotherapie spezialisierter Anbieter mit Sitz in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky.

Die in Chicago ansässige Private-Equity-Firma Edgewater Funds werde derweil im Rahmen der Transaktion ihre Beteiligung an Confluent veräussern, teilte die Partners Group am Donnerstag mit. Finanzielle Details wurden keine genannt.

Confluent bietet seine Dienstleistungen den Angaben zufolge in einem Netzwerk von rund 200 Kliniken in 12 Bundesstaaten an. Nach der Investition werde Partners Group mit dem Managementteam von Confluent bei einer Reihe von wichtigen Projekten eng zusammenarbeiten und das "organische und akquisitorische Wachstum" unterstützen, so die Mitteilung.

(AWP)