Partners Group erwirbt eine Beteiligung an der amerikanischen GlobalLogic Inc, die im Bereich der digitalen Produktentwicklung tätig ist. Die Transaktion bewerte GlobalLogic mit einem Wert von über 2 Milliarden US-Dollar. Nach der Übernahme wird Partners Group gleichberechtigter Aktionär mit dem bestehenden Investor "Canada Pension Plan Investment Board" (CPPIB), teilt Partners Group am Montag mit.

Mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar und einer organischen Wachstumsrate von über 20 Prozent habe GlobalLogic den Umsatz und das EBITDA seit 2013 mehr als verdoppelt, heisst es weiter. Das Unternehmen beschäftige weltweit 12'000 Mitarbeiter und habe Kunden, die "bekannte Marken aus verschiedenen Branchen" repräsentieren würden.

In einer separaten Meldung gibt Partners Group ausserdem bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit dem indischen Private-Equity-Fonds Kedaara Capital die indische Mode-Warenhauskette Vishal Mega Mart übernommen hat. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und werde voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen. Finanzielle Angaben zu diesem Deal werden in der Meldung keine gemacht.

(AWP)