Reedy Industries sei einer der grössten Dienstleister für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen ("HVAC") in den USA und betreue mit 1500 Beschäftigten rund 9000 Kunden in zehn Bundesstaaten, teilte das Zuger Unternehmen am Dienstag mit. Zu den Kunden zählten unter anderem Schulen, Fabriken, Gesundheitseinrichtungen, Arbeitsstätten und Regierungsgebäude.

Im Rahmen der Transaktion bleiben die Familie Reedy, das Management und Audax als Minderheitsinvestoren an dem Unternehmen mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, beteiligt, wie Partners Group weiter mitteilte. Der Abschluss der Transaktion werde für das dritte Quartal 2021 erwartet.

Dies sei die neunte direkte Private-Equity-Investition, die Partners Group laut eigenen Angaben im Jahr 2021 getätigt hat.

(AWP)