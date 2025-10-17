In den letzten zehn Jahren hat sich die 1,7 Billionen Dollar schwere Privatkreditbranche auf einer Welle von Zuflüssen ausgeruht, die auf der Prämisse beruhten, dass sie durch Bären- und Bullenmärkte hindurch jährliche Renditen von annähernd 10 Prozent liefern und gleichzeitig Ausfälle und Volatilität niedrig halten würden. Die Wissenschaftler haben diese Annahmen genauer unter die Lupe genommen, indem sie hinterfragten, wie die Fonds den «Restwert», das heisst die noch nicht zurückgezahlten Kredite, berücksichtigen, und analysierten die Renditen von 262 nordamerikanischen Private-Debt-Fonds auf der Grundlage ihrer von Preqin erhobenen TVPI-Performance (Total Value to Paid-In).