Der historische Schritt soll am Donnerstag von einer SpaceX-Kapsel im Rahmen der Mission Polaris Dawn aus erfolgen und ist für 8.23 Uhr MESZ in einer Höhe von 700 Kilometern geplant, wie SpaceX am Mittwoch mitteilte. Zwei Astronauten der vierköpfigen Besatzung werden die Kapsel verlassen, während die beiden anderen im Raumschiff bleiben.