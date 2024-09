Ein paar Beispiele: Gemäss einem Rechner der UBS belaufen sich die Einsparungen auf 1900 Franken für eine in Zürich lebende Person, die ledig ist, 100'000 Franken brutto pro Jahr verdient und den Maximalbetrag von 7056 Franken in die dritte Säule einzahlt. Wohnt diese Person in Basel, spart sie 2062 Franken. Zieht sie nach Bern, so steigt der Sparbetrag auf 2140 Franken. Heiratet die Person und lässt sich mit ihrer Partnerin, ihrem Partner in Genf nieder, so beträgt die jährliche Steuerersparnis 2'984 Franken (Annahme: Die Partnerin, der Partner verdient ebenfalls 100'000 Franken brutto).