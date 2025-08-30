Wegen der Finanzen steht im deutsch-französischen Verhältnis ohnehin eine Neukalibrierung des Verhältnisses an - wie nach der deutschen Einheit. Damals zog Deutschland plötzlich bei der Bevölkerungszahl davon, womit man in Paris zunächst haderte. Jetzt hat die Bundesregierung die Weichen gestellt, auch in der Verteidigung selbstbewusst die grösste konventionelle Armee auf dem Kontinent aufzubauen. Deutschland hat sich mit der Lockerung der Schuldenbremse und der Beseitigung des Deckels für Verteidigungsausgaben etwas Luft verschafft, während die noch amtierende französische Regierung mehr als 40 Milliarden Euro aus dem Etatansatz für kommende Jahr einsparen muss.