Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) rechnet für das im Juli beginnende Geschäftsjahr 2027 mit Gewinneinbussen von ‌rund ⁠einer Milliarde Dollar nach Steuern. Die Kosten für Plastik, Papierverpackungen und Transport seien in die ⁠Höhe geschnellt, teilte der Hersteller von Marken wie Pampers-Windeln und Pantene-Shampoo am Freitag mit. Der Ölpreis ist seit ‌Ausbruch des Krieges von 60 auf rund 100 Dollar ‌pro Barrel gestiegen. Finanzchef Andre Schulten bezeichnete den ​Gegenwind als erheblich. P&G steht mit diesen Problemen nicht allein: Auch europäische Konkurrenten wie Nestle und der Nivea-Hersteller Beiersdorf hatten zuletzt vor höheren Kosten durch die Blockade der Strasse von Hormus gewarnt.