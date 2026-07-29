Im vergangenen Geschäftsjahr (bis Ende Juni) stiegen die Erlöse um drei Prozent auf 87 Milliarden US-Dollar (rund 76,5 Milliarden Euro). Aus eigener Kraft, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei einem Prozent. Dabei profitierte der Konzern von Preiserhöhungen. Im vierten Quartal erhöhte sich der Umsatz um zwei Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar, organisch blieb er unverändert. Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet.