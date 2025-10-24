Beobachtern zufolge sind die Ergebnisse ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit von P&G. Ausserdem könnten sie ein Hinweis dafür sein, dass die Strategie des Konzerns gelingt, Preiserhöhungen durchzusetzen mit dem Verweis auf die höhere Qualität der eigenen Produkte im Vergleich zur Konkurrenz. Zu P&G gehören etwa die Rasiermarke Gilette, Zahnpflege-Produkte von Oral-B oder Haarpflege von Head&Shoulders.