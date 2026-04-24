Bereits im abgelaufenen Jahresviertel belasteten höhere Kosten, sowie die Tatsache, dass vor allem der Absatz von margenschwächeren Produkten stieg, weswegen die Bruttomarge sich von 51 auf 49,5 Prozent verschlechterte. Vor Steuern verdiente P&G mit knapp 5 Milliarden Dollar rund 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg lediglich um 4 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.