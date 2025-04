Die Schwierigkeiten – die bisher nicht öffentlich bekannt waren – verdeutlichen die Herausforderungen für den Luxuskonzern beim Aufbau einer Produktion in den USA, um Zölle zu umgehen. «Der Produktionsanlauf war schwieriger als erwartet, das stimmt», räumt Ludovic Pauchard, Produktionsleiter von Louis Vuitton, in einem Gespräch mit Reuters ein. Vor allem der Mangel an erfahrenen Lederarbeitern macht dem Unternehmen zu schaffen. Ein Insider beschreibt die Probleme bei der Herstellung der klassischen Louis-Vuitton-Schultertasche so: «Es hat Jahre gedauert, um mit der Herstellung der einfachen Pockets der Neverfull-Handtasche zu beginnen.» Fehler beim Zuschnitt und Zusammenfügen führten dazu, dass bis zu 40 Prozent der Lederhäute unbrauchbar waren – etwa doppelt so viel wie branchenüblich.