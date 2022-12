In den USA werden die Lohnstückkosten durch einen Mangel an Arbeitskräften angetrieben, der zu steigenden Löhnen und Gehälter führt. Die geringere Dynamik in den Sommermonaten im Vergleich zum Frühjahr könnte die Inflationssorgen etwas dämpfen, da die Lohnstückkosten sich auf den allgemeinen Preisauftrieb auswirken. In den USA ist die Inflationsrate im Oktober auf 7,7 Prozent gesunken, nach 8,2 Prozent im Vormonat.