Tiefster Wert seit 5 Jahren

Das Jahresminus von 2,2 Prozent ist das höchste seit mehr als 5 Jahren. Im Dezember 2020 war die PPI-Jahresrate mit 2,3 Prozent letztmals tiefer im Minus. Ein Grund für die deutlich rückläufigen Importpreise dürfte vor allem der starke Franken bzw. der schwache Dollar sein. So kostet ein Dollar aktuell noch 77 Rappen, Anfang 2025 waren es noch mehr als 90 Rappen gewesen.