Weiterhin ein Jahresminus

Auf Jahresbasis steht beim PPI damit zum 31. Mal in Folge ein Minus zu Buche. Gegenüber dem November 2024 lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 1,6 Prozent tiefer, dies nach einem Minus von 1,7 Prozent im Oktober. Beim Importpreisindex war das Minus im November mit 2,5 Prozent erneut höher als beim Produzentenpreisindex mit 1,2 Prozent.