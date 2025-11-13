Die Jahresteuerung auf Basis der Konsumentenpreise (CPI) lag im Oktober bei +0,1 Prozent. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) versucht den Wert mit ihrer Zinspolitik im Bereich von 0 bis 2 Prozent zu halten. Zuletzt hatte sie den Leitzins Ende September bei null belassen, der nächste Zinsentscheid folgt am 11. Dezember. Die meisten Beobachter gehen aus heutiger Sicht davon aus, dass sich am jetzigen Leitzins dann erneut nichts ändern wird.