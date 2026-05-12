Im Jahresvergleich weiterhin im Minus

Auf Jahresbasis steht der PPI trotz der Monatsanstiege im April und März zum 36. Mal in Folge im Minus. Zum April 2025 lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten 2,0 Prozent tiefer nach einem Minus von 2,7 Prozent im Monat davor. Beim Importpreisindex lag das Minus im April noch bei 1,0 Prozent, beim Produzentenpreisindex stand es bei 2,4 Prozent.