Im Vergleich zu Juni 2023 sank das Preisniveau um 1,9 Prozent, wie das BFS am Montag mitteilte. Dies ist der 14. Monat in Folge, in dem die Jahresinflation auf Basis der Produzenten- und Importpreise im Minus lag. Im Mai hatte dieser PPI-Wert bei -1,8 Prozent gelegen.