Massiver Kursverlust

Seit dem Anfang des Jahres haben die Tesla-Aktien ungefähr 30 Prozent an Wert verloren, von ihrem Höhepunkt aus dem Jahr 2021 sind sie inzwischen mehr als 50 Prozent entfernt. «Es fühlt sich so an, als ob sich die Fundamentaldaten von der Realität lösen», sagt John Belton, Portfoliomanager bei Gabelli Funds, dessen Unternehmen im ersten Quartal seinen gesamten Bestand an Tesla-Aktien verkauft hat.