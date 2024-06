Für die Studie hat der Hypothekenvermittler die Geschäftsberichte von 60 Banken in der Schweiz analysiert, die zusammen über 95 Prozent des Hypothekarmarktes abdecken. Konkret wird die Nettozinsmarge in der Untersuchung definiert als die Relation des Nettozinsertrags zu den durchschnittlichen «zinstragenden Aktiven» - also den Hypothekarforderungen und den weiteren Forderungen gegenüber den Kunden.