Call- und Put-Optionen

Eine weitere Option ist der Handel mit Call- oder Put-Optionen. Bei einer Put-Option - ein Schutz vor fallenden Preisen - kann der Anleger seine Aktie zu einem festen Preis verkaufen. Egal, wie tief der Preis fällt. Wenn eine Aktie 100 Franken wert ist, kann der Anleger eine Put-Option für 95 Franken kaufen, dann wird sie zu diesem Preis verkauft, auch wenn der Wert darunter liegt. Bei der Call-Option - eine Gewinnchance bei steigenden Preisen - wäre die Aktie beispielsweise 50 Franken wert, könnte aber bald auf 70 Franken steigen. Also kauft der Anleger eine Call-Option für 55 Franken, welche dann den effektiven Kaufbetrag festlegt. Wird die Aktie direkt nach dem Kauf wieder verkauft, resultiert ein Gewinn von 15 Franken, abzüglich des Optionspreises.