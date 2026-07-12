Im Wettbewerb um Fachkräfte setzen Unternehmen zunehmend auf attraktive BVG-Lösungen. Kritiker argumentieren, dass mehr Wahlmöglichkeiten und flexible Vorsorgemodelle das Solidaritätsprinzip schwächen und das Risiko von Antiselektion erhöhen. Wo liegt die richtige Balance zwischen Individualisierung und Kollektivität?

Das BVG ist eine Sozialversicherung und muss es auch bleiben. So beteiligen sich die Arbeitgeber am Aufbau des Alterskapitals ihrer Angestellten. Die Solidarität spielt eine wesentliche Rolle bei der Absicherung, welche die Pensionskassen im Falle von Tod oder Invalidität bieten. Damit profitieren alle Versicherten eines Vorsorgewerks vom gleichen Versicherungsschutz. Mit dem Eintritt in den Ruhestand hat jedoch jede Person – je nach ihrer privaten Situation und ihrem Vermögen – spezifische Bedürfnisse. Die Individualisierung der Leistungen ist hier von entscheidender Bedeutung, da es sich um ein Sparkonto handelt, das bis zur Pensionierung gesperrt ist. Wie die Versicherten dieses Geld verwenden möchten, muss ihnen selbst überlassen bleiben.