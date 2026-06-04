In ähnlicher Grössenordnung war auch der Energiekonzern Uniper unterwegs, der aktuell vier Schiffe gechartert hat. 167 LNG-Schiffsladungen hat das Unternehmen 2025 nach eigenen Angaben gehandelt. «Vor der Krise 2022 waren wir bei 360 Ladungen pro Jahr», erklärt Uniper-Manager Niels Fenzl, bei Uniper zuständig für den LNG-Ein- und Verkauf sowie Infrastruktur. Uniper will sich an dem erwarteten starken Wachstum des LNG-Markts beteiligen. Derzeit sei man «sehr aktiv» dabei, das Portfolio wieder auf das alte Niveau hochzubringen oder auch «darüber hinauszuentwickeln», sagt Fenzl. Langfristige Abnahmeverträge gibt es nach seinen Angaben etwa für Gas aus den USA oder dem australischen Raum.